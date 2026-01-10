Haberler

Bakan Bak, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa 2025 için kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
