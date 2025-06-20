Bakan Bak'tan Down Futsal Milli Takımı'na Tebrik

Bakan Bak'tan Down Futsal Milli Takımı'na Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Futsal Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Futsal Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan, sporcuların başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Futsal Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Futsal Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'nın Ferrara kentinde yapılan Özel Sporcular SU-DS Futsal Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Down Futsal Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Ferrara kentinde gerçekleştirilen Özel Sporcular SU-DS Futsal Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve Avrupa ikincisi olan Down Futsal Milli Takımımızı kutluyorum. Down sendromlu sporcularımız bizim için çok özel ve kıymetliler. Onların başarısı bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Milli sporcularımızın elde ettiği sonuçta emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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