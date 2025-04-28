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Bakan Bak'tan Ayhancan Güven'e Tebrik Mesajı

Bakan Bak'tan Ayhancan Güven'e Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilotu Ayhancan Güven'i tebrik etti ve bu tarihi başarısını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilot olan Ayhancan Güven'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot olan Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Oschersleben kentinde yapılan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyon olan otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'in tarihi başarısı bizleri gururlandırdı. Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilotumuz olan Ayhancan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği zaferin ardından podyumda Milli Marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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