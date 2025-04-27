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Bakan Bak'tan Ayhancan Güven'e Tebrik

Bakan Bak'tan Ayhancan Güven'e Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i tebrik etti. Bakan, sporcunun tarihi başarısının gurur verici olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Oschersleben kentinde yapılan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyon olan otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'in tarihi başarısı bizleri gururlandırdı. Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilotumuz olan Ayhancan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği zaferin ardından podyumda milli marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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