Bakan Bak'tan Ailelere Spor Çağrısı

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, davetliler ve basın mensupları katıldı. Burada konuşan Osman Aşkın Bak, "Annelere babalara, dedelere ninelere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor aktivitelerine, spor salonlarına getirin. Bunu çağrımın sebebi; çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durması içindir. Spor yapmayan çocuk kötü alışkanlıklar edinir, çevresine zarar verir. Böyle olsun istemiyorsak çocuklarımızı spor salonlarına getirelim. Spor kulüplerine, belediyelerin spor okullarına getirelim. Bu nedenle Bakanlığımız ve belediyelerimizin imkanlarıyla Bağcılar'da güzel işler yapılıyor. Burası cıvıl cıvıl, çocuklarımız birbirinden farklı sportif etkinliklere katılıyorlar. Yeni spor tesisleri ve gençlik kampı için Bağcılar belediyesi ile ortak çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

'AMAÇ ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞMESİ VE PAYLAŞMAYI ÖĞRENMESİ'

Haraketliliği arttırmak gerektiğini ifade eden Bakan Bak, "Yıl boyunca meydanlarda çeşitli aktiviteler yapılıyor. Amaç çocuklarımızın sosyalleşmesi ve paylaşmayı öğrenmesi. Spor aynı zamanda bizi diyabet, obezite gibi çağımızın hastalıklarından uzak tutar. Az hareket ediyoruz. Bu nedenle haraketliliği artırmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde Avrupa Spor Haftası etkinliklerini düzenliyoruz. Meydanlar çok şen, cıvıl cıvıl. Herkes İçin Spor Federasyonu başkanı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

KERİM ÇOMOĞLU: HERKESİ SPORA DAVET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ise, "Avrupa Spor Haftası etkinliği şu andan itibaren Avrupa'nın tüm ülkelerinde kutlanıyor. Bu etkinlikler günlerce haftalarca süren hazırlıkların sonucunda oluyor. Bağcılar Belediyemizin destekleriyle tüm faaliyetimizi 3 gün içerisinde gerçekleştirdik. Kıymetli başkanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım sizlerin destekleriyle sporumuzu her yaştan insanımıza yaymaya, kitlesel etkinliklerle herkesi spora davet etmeye devam edeceğiz. Bugün burada sabah saatlerinden itibaren binlerce gencimiz spor etkinliklerinde buluşuyor. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Burada da sizlere şunun sözünü verebilirim; her yerde bir yapılıyorsa Bağcılar'da +1 daha yapılacak. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" yorumlarında bulundu.