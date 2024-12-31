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Bakan Bak'tan 2024 Spor Başarıları İçin Tebrik Mesajı

Bakan Bak'tan 2024 Spor Başarıları İçin Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 yılında elde edilen tarihi başarıları ve madalyaları kutlayarak sporculara selam gönderdi ve gelecekte daha fazla başarı için umut verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 yılında tarihi başarılar ve madalyalar alan sporcuları tebrik ederek, "Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var" mesajını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin elde ettiği madalyaları paylaştı. 2024 yılında rekorlar kırıldığını aktaran Bakan Bak, "2024 yılını tarihi başarılar, rekorlar ve madalyalarıyla taçlandıran tüm sporcularımıza selam olsun. Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Ay-yıldızlı sporcular 2024 yılında 2 bin 471'i altın, 2 bin 518'i gümüş ve 2 bin 511'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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