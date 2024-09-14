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Bakan Bak, Sporcularla Bir Araya Geldi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki ödül töreninin ardından esnaf ziyaretleri yaptı ve 'Okuldan Spora ve Mahalle Ligi' projesinin lansmanına katıldı. Ayrıca çeşitli spor etkinliklerine katılarak sporcularla vakit geçirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin 'Türkiye Buluşmaları' programının ardından Edirne Meriç Nehri'nde düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Bakan Bak, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bakan Bak Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda 'Okuldan Spora ve Mahalle Ligi' projesi lansmanına katılıp sporcularla bir araya geldi. Pehlivanların yağlı güreşlerini izleyen Bak, Vali Yunus Sezer'in de takımda yer aldığı oyuncularla futbol oynadı. Öğrencilerle basket atıp, voleybol oynayan Bak, diğer branşlardaki sporcuların aktivitelerini de izledi. Bak, Gençlik Merkezi'nde de sporcularla bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Etkinlikler Politika Gençlik Spor

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