Bakan Bak: Savunma Sanayinde Yerlilik Oranı Yüzde 85'e Ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki yatırımların Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirdiğini vurguladı. Gençlerle bir araya gelen Bak, yerli üretimle elde edilen yüzde 85'lik yerlilik oranının önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yapılan yatırımlar sayesinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre Bak, "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında TEKNOFEST 2024 ve 2025 final yarışmalarına GSB Gençlik Merkezleri adına katılan gençlerle Ankara'da bir araya geldi.

GSB konferans salonundaki buluşmaya Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olarak görev yapan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları Akrobasi Timi de katıldı.

36 ilden gelen gençler, iki gün süren program kapsamında hem GSB merkez binasında misafir edildi hem de başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Bak, yaptığı konuşmada, teknoloji alanında başarı elde etmiş gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu belirterek, "Gençlik Merkezlerimizde Deneyap atölyelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile oluşturduğumuz önemli bir birliktelik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e getirilmesi önemli. Dünyada İHA ve SİHA teknolojisinde söz sahibi beş ülkeden biriyiz. T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, teknolojiye aşık insanlarımıza, şirketlerimizin katkılarına teşekkür ediyoruz. Yapılan yatırımlarda vizyon var, irade var. Sizlerin de heyecanıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile gençlerin katılımıyla mayıs ayında İstanbul'dan Samsun'a, ağustos ayında ise Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu yaptıklarını hatırlatan Bak, "Yurt dışında mühendislik yaptım. Hep başka ülke mühendislerin iyi olduğunu söylerlerdi. Ben de onlara 'Türk mühendisleri daha iyi.' derdim. Öz güvenli olmak önemli. Dolayısıyla kendimize güveneceğiz. Biz bu gençlerle her şeyi yapabiliriz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak." diye konuştu.

"Hep beraber geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz"

Bakan Bak, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak 8 yıl görev yaptığı dönemden bahsederek NATO toplantılarında Türk askerinin eğitimli, disiplinli olmasından, Kore savaşlarındaki cesaretinden övgüyle söz edildiğini anlattı.

"Savunma sanayisiyle büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var." diyen Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizle gurur duyacağız, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimizle, her şeyimizle bu sinerji için sizleri alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Komutanlarımızı, Türk ordusunun gururunu, Türk Yıldızlarını yürekten alkışlıyorum. Sizleri seviyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST kuşağına verdiği değeri biliyoruz. Hep beraber geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz. Bir mühendis olarak sizlerle gurur duyuyorum. TEKNOFEST'teki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güçlü bir orduya, güçlü yiğitlere sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz."

Bak'ın konuşmasının ardından Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin katılımıyla panel düzenlendi. Programda ayrıca Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde ikincilik ödülü kazanan "Yol Yok Müzik Grubu" sahneye çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Haberler.com
