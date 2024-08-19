Bakan Bak, Para Okçuluk Milli Takımının kampını ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na İstanbul'da hazırlanan Para Okçuluk Milli Takımının kampını ziyaret etti. Milli okçulara başarı dileyen Bakan Bak, "Paralimpik Oyunları'nın atmosferi farklı. Sizin de iyi bir ekip ruhunuz var. Her şey ülkemizin, halkımızın mutluluğu için. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

28 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül'e kadar sürecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcular, son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na İstanbul'da hazırlanan Milli Para Okçuları kamp yaptıkları Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, Riva Kamp Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren milli sporcularla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Bakan Bak, hazırlık süreci hakkında bilgi aldı.

Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda sporcuların yanında olarak destek vereceklerini belirterek, "Olimpiyatlarda atmosfer önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok destek veriyor, bizler de bakanlık olarak takip ediyoruz. Okçuluk Federasyonumuzun da ciddi yatırımları var. İnşallah milletimizi sevindireceğiz. Gördüğüm kadarıyla iyi bir ekip ruhu var. Her şey ülkemizin, halkımızın mutluluğu için. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Bakan Bak, sohbetin ardından, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır ile beraber milli sporcuların antrenmanlarını izledi.