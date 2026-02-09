Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak, kış olimpiyatlarında yarışacak milli sporcularla telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ve kayaklı koşu branşında yarışacak milli sporcularla görüşerek, başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ve kayaklı koşu branşında yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, kayakla atlama branşında yarışacak milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i telefonla görüntülü arayarak başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak, kayaklı koşuda ülkemizi temsil edecek İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz ile de görüştü.

Osman Aşkın Bak'ın, "Ülkemizi, Kış Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum." dediği aktarıldı.

Milli sporcuların da, Bakan Bak'a teşekkür ederek, madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söylediği kaydedildi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın sporcularla olan görüşmesinde, İtalya'da bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş'in de yer aldığı belirtildi.

İtalya'da düzenlenen 25'inci Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, bu akşam yapılacak kayakla atlama kategorisinde, Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Trump'ın "Kesinlikle izin vermeyiz" dediği konuya net şart koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor