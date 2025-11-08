Bakan Bak, Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımımızı kutluyorum. Ülkemize tarihinde ilk defa altın madalya kazandıran milli sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın söylenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ün başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA