Haberler

Bakan Bak, İslami Dayanışma Oyunları Öncesi Sporcuları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Türkiye'nin milli sporcularıyla bir araya gelerek başarı diledi. Bakan Bak ve heyeti, sporcuların durumunu yerinde değerlendirerek bol madalyalı bir performans beklediklerini ifade etti.

?????? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni öncesinde sporcular köyünü ziyaret ederek ay-yıldızlılara başarı diledi.

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu'nun (ISSA) düzenlediği organizasyonun Al-Janadriyah Hipodromu'ndaki açılışı öncesinde başkent Riyad'a gelerek sporcular köyünde millilerle görüştü.

Sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan bakan Bak, ay-yıldızlılara "6. İslami Dayanışma Oyunları'nda "bol madalyalı başarılar" diledi.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya arayacak.

Riyad'da ISSA üyesi 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu 24 branşta yarışacak.

6. İslami Dayanışma Oyunları, 21 Kasım'da kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.