Bakan Bak, İslami Dayanışma Oyunları Öncesi Sporcuları Ziyaret Etti

?????? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni öncesinde sporcular köyünü ziyaret ederek ay-yıldızlılara başarı diledi.

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu'nun (ISSA) düzenlediği organizasyonun Al-Janadriyah Hipodromu'ndaki açılışı öncesinde başkent Riyad'a gelerek sporcular köyünde millilerle görüştü.

Sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan bakan Bak, ay-yıldızlılara "6. İslami Dayanışma Oyunları'nda "bol madalyalı başarılar" diledi.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya arayacak.

Riyad'da ISSA üyesi 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu 24 branşta yarışacak.

6. İslami Dayanışma Oyunları, 21 Kasım'da kapanış töreniyle sona erecek.