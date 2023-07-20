Bakan Bak: Hatayspor ve diğer takımlarımıza destek olmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem bölgesinde yaraları sarmak için Hatayspor ve diğer takımlara destek olmak için gerekli yardımları ve düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

- Bakan Bak: "Hatay spor ve diğer takımlarımıza destek olmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak :

"Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak"

Cumhurbaşkanımızın talimatı artık hep sahada deprem bölgesinde olacağız"

"Bütün bakanlarımıza verdiği talimatlarıyla burayı süratle ayağa kaldırmak için çalışacağız"

HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem bölgesinde yaraları sarmak için Hatay spor ve diğer takımlara destek olmak için gerekli yardımları ve düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'tan depremin vurduğu Hatay'a geldi. Bakan Bak, AFAD Hatay İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısına katıldı. Koordinasyon toplantısına kurum müdürleri ve il protokolü katıldı. Toplantı öncesinde Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sorunları yerinde tespit etmek amacıyla deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yaraları sarmak için Türkiye'nin her tarafından başta hükümetimiz, belediyelerimiz ve pek çok sivil toplum kuruluşu olmak üzere ve aziz milletimizin cesur vatandaşları buraya koştular ve şu anda süratle yaraları sarmak için uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Biz de yeni hükümet olarak olaraktan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımızın hepsi sahada. Ben dün Adıyaman'daydım ve Maraş'taydım. Bizim gençlik ve spor bakanlığıyla ilgili konuları zarar gören tesislerimizi bizim alakalı hususları yerinde tespit için hem de eyleme geçmek için sahadaydık. Bugün Hatay'dayız. Tekrar Hatay'a da geçmiş olsun temennimizi iletiyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızda önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak"

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yurtlarda hazırlıkların yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Bak, "Tabii yaklaşan eğitim öğretim yılı nedeniyle de özellikle deprem bölgesi illerimizde Kredi Yurtlar Kurumu'muzda başvuracak, gelecek öğrencilerimizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Tabii ki yaraları sarmak hepimizin ortak çabasıyla oluyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızda önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak. Kendisi dört beş defa her bir ilimizi ziyaret etti. Yerinde takip ediyor. Şimdi amacımız süratle binaları, inşaatları vatandaşlarımızın yerleşeceği evleri inşa etmek. Ardından da sosyal hayatın devamı için gerekli çalışmalar var" diye konuştu.

"Volkan Demirel beyin gerçekten önemli bir sürece katkısı oldu"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkürlerini dile getirerek sözlerine devam eden Bak, "Hatayspor'un Süper Lig'den izin istemesi ve yeniden bu sezonda da yoğun bir şekilde başlaması önemli. İskenderun'un aynı şekilde bugün için söylüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada çaba gösteriyorlar. Tabii hayatın akışının devam etmesi gerekiyor. Bu noktada da yönetici arkadaşlarımıza ve teknik direktörlerimize teşekkür ederiz. Volkan Demirel Bey gerçekten önemli bir sürece katkısı oldu. Tabii vekillerimiz, milletvekillerimiz burada önemli süreçleri yönettiler. Teşekkür ediyoruz herkese. Biz de yaraları sarmak için hem Hatayspor hem diğer takımlarımıza destek olmak için bakanlık olarak gerekli yardımları, düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle burada zarar gören spor tesislerinin onarmak, yeni tesisler yapmak, amatörlerimiz için özellikle tesisler yapmak için de burada bir valiliğimiz aracılığıyla bir brifing alacağız. Ondan sonra da süratle sahada eyleme geçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı artık hep sahada deprem bölgesinde olacağız. Bütün bakanlarımıza verdiği talimatlarıyla burayı süratle ayağa kaldırmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.