Bakan Bak, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

İstanbul Sarıyer'de bulunan, Mersinli Ahmet Güreş Milli Takımı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren grekoromen güreş milli takımı ile bir araya gelen Bakan Bak, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek olan Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Bakan Bak, 5 kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'den 6'ncı kez altın madalya beklediğini söyledi. Milli güreşçilerle sohbet eden Bakan Bak, dünya şampiyonasının önemine vurgu yaparken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için alınacak kotalara da dikkat çekti. Ata sporu olan güreşi daha iyi yerlere getirmek için çabaladıklarını belirten Bakan Bak, bir süre çalışmaları takip ederek milli güreşçilere başarılar diledi.