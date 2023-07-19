Bakan Bak Gençlere Hayatla İlgili Tavsiyelerde Bulundu

Bakan Bak Yaraları sarmak için çaba harcayacağız (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman temaslarının ardından Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Bak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki gençlik otağında gençlerle buluştu. Burada konuşan Bakan Bak, gençlere hayatla ilgili tavsiyelerde bulundu.

'BENİM KESTİĞİM DÖNER DÜNYAYI 4 KERE DÖNER'

Gençlere ilk olarak hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye eden Bakan Bak, kendisinin hayallerinin peşinden koştuğunu ve gerçekleştirmek için de çok çalıştığını belirterek şöyle konuştu "Yüksek mühendis olmak istedim, İngiltere'ye gitmek istedim. Oraya gittim, çalıştım. Restoranlarda çalıştım, garsonluk yaptım, araba tamirciliği yaptım, inşaatlarda çalıştım ve yüksek mühendis oldum. Dönerci de çalıştım, bizim deyimimizle benim kestiğim döner dünyayı 4 kere döner. Yani hayat mücadele, hayatın mücadele olduğunu ifade ediyorum. Çalıştık, okuduk. Araba tamir ettik, pizzacıda çalıştık, İtalyan restoranda çalıştık, inşaatlarda çalıştık, hep hayalimizin peşinden koştuk ve burslar kazandık.

'ERTELEME, ÜŞENME, VAZGEÇME'Mastırını İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde yaptığını belirten Bakan Bak, üniversitenin mastır ücretini ödemek için neler yaptığını anlatarak şöyle devam etti "Mastırın ücreti 6 bin Sterlin. İlk taksiti çalışarak ödedim, 2'nci taksit için param bitti. İkinci taksit zamanı yaklaşıyor kara kara düşünüyorum. Bir yandan çalışıyorum ama para yetmiyor. O zaman üniversitede yurt dışından gelen öğrencilerin bir bursu var, ilan asmışlar 2 bin Sterlin, benim taksit de 2 bin Sterlin. Ne yapayım, bu bursa başvurayım. Bursa başvurdum, başvuruda da yaptığım işleri anlattım. Yola çıktım, şurada çalıştım, garsonluk yaptım, inşaatta şöyle yaptım, şunu kazandım, araba tamir ettim falan, bunların hepsini yazdım. Bir hafta sonra çağırdılar, komisyon başkanı bayan, 'Sen bunların hepsini yaptın mı' dedi, ben de 'Yaptım' dedim. 'Bu bize çok hoş bir hayat hikayesi geldi, bir hikayeniz var. Biz size bursu veriyoruz' dedi. Ne oldu, bursu aldık. 2 bin Sterlini aldık, 2'nci taksiti ödedik. O yüzden isteyeceksiniz, takip edeceksiniz, kapılar kapansa bile başka kapıya koşacaksınız. Mücadeleyi bırakmayacaksınız, sporcu da öyle. Rakibinizi yenmek için ne zaman şampiyon olunur, şampiyonu yenince şampiyon olunur. O yüzden şampiyonu yenmek için ne yapmanız lazım, daha çok çalışmanız lazım. Dolayısıyla hayatta hayaller, hikayeler, olmak istedikleriniz, takip ettikleriniz, kovaladıklarınız hepsi bir hikaye. İnsanların hikayesi olmalı, anlattığınız zaman gurur duymalı. Ben geçmişimle gurur duyuyorum. İşte o yüzden hayalleriniz olmalı ve hayallerinizin peşinden koşmalısınız. İşte hayat boş, şu imkan yok. Hayır. Erteleme, üşenme, vazgeçme. Mutlaka ve mutlaka hedeflerinizi ertelemeyin, vazgeçmeyin."

Bakan Bak daha sonra gençlerden gelen soruları yanıtladı.