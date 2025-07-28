Bakan Bak, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Madalya Kazanan Sporcuları Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda 18 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Türkiye, 150 ülkenin katıldığı organizasyonu sekizinci sırada tamamladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nı; 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) 6'sı altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. 150 ülkenin yer aldığı organizasyonu Türkiye'nin, sekizinci sırada tamamlaması ve Chengdu 2021'den sonraki en iyi ikinci sonucun elde edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Milli sporcularımızın başarısında emeği olan başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dünya Yaz Üniversite Oyunlarında mücadele ederek madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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