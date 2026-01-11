Haberler

Bakan Bak'tan Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'e tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de mücadelelerinden dolayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış