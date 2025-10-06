Haberler

Bakan Bak, Fenerbahçe'nin Yeni Yönetimini Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunu kabul etti, amatör branşlara destek için talimat verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı. Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak'a üzerinde sarı lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti. - İSTANBUL

