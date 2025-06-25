Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu Şampiyonluğundan Dolayı Tebrik Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak tebrik mesajında, "Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.