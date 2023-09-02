Bakan Bak: "En büyük hedefimiz ve mücadelemiz bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadele"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende çeşitli branştan sporculara ödüllerini takdim eden Bak, "En büyük hedefimiz ve mücadelemiz bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadele. Burada en önemli görev spor, spor, spor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda düzenlenen Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Düzenlenen törene Bakan Bak'ın yana sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok sayıda ve çeşitli branşlardan sporcular, seyirciler, eğitmenler ve protokol katıldı. Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan 5-16 yaş aralığındaki pek çok sporcu, düzenlenen kapanış töreninde kendi branşlarına ilişkin gösteriler sergiledi, hünerlerini gösterdi. Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından pek çok sporcuya alanına ilişkin ödüller ve madalyalar takdim edildi, hatıra fotoğrafları çekildi.

"İşte burada, gelecekte, dünya çapında buz hokeycileri, bu pateni sporcuları yetişecek"

Kapanış töreninde konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ben sizlere bütün bu eserlerin arasında katkısı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getiriyorum. Bu gördüğünüz buz adası Avrupa'da ve Türkiye'de eşsiz eseri ilçemize kazandıran değerli Cumhurbaşkanımıza ve önceki dönem spor bakanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tesis, böylesine bir tesis Avrupa'da bile yok. İşte burada, gelecekte, dünya çapında buz hokeycileri, bu pateni sporcuları yetişecek. Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, belediyelerimizle beraber Yaz Spor Okulları yapıyoruz. Burada yaklaşık 4 milyona yakın sporcu, çeşitli branşlarda, yaz spor okullarında zamanlarını geçirdiler " dedi.

"Uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tesislere getirin"

Ailelere çocuklarını dinlemeleri gerektiğini belirten Bakan Bak, "Onlarla konuşun ve kolundan tutup spor tesislerine getirin. Bütün spor tesisleri çocuklarımızın emrinde, ailelerimizin emrinde. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük hedefimiz ve mücadelemiz bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadele. Burada en önemli görev spor, spor, spor. Bu yüzden çocuklarınızla konuşun, onlarla ilgilenin ve spor salonlarına, yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirin. Uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tesislere getirin" şeklinde konuştu.

"Bu dönem Zeytinburnu'muzda son yatırımlarının altın çağını yaşadık"

Kapanış konuşmasında söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Şimdi içinde bulunduğumuz Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buz adasını, buz tesisini Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle hizmete aldık. 3 yıldır burada Zeytinburnu'ndaki tüm çocuklarımız her gün 1 saatlerini eğitmenlerimiz eşliğinde buz hokeyi yaparak geçiriyorlar. Zeytinburnu'nda bir ilk olarak Zeytinburnu İlçe evini hayata geçirdik. Maltepe Mahallemizde şehrin ortasında izci kampı yapılabilecek bir tesisi hizmete açtık. Kadınlarımız için spor merkezi ve tiyatro salonu bizim sözümüzdü, 4 tane salon Zeytinburnu'ndaki kadınlarımızın hizmetinde şu anda. Bu dönem Zeytinburnu'muzda son yatırımlarının altın çağını yaşadık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL