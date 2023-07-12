Bakan Bak, deprem bölgelerinde spor salonu ve yurt yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem bölgelerinde hasar gören spor salonlarının yeniden yapılacağını ve yeni yurtlar inşa edileceğini açıkladı. Bakan Bak, ayrıca gençlik merkezleri ve diğer yatırımların da devam edeceğini belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın talebi olan, hasar gören spor salonunun yenisini yapacağız. Deprem bölgelerinde yurtlarımızı sağlamlaştırmanın yanı sıra yeni yurtlar da yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Bakan Bak'a, ziyaretlerinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Nurdağı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Bak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldıktan sonra bölgede yapılan gençlik merkezleri ve spor salonlarını gezdi. Çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, yüzme kursu ve bilim merkezini de gezdi. Bak, çocuklar için düzenlenen bisiklet yarışını da başlattı.