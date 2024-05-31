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Bakan Bak, Bodrum FK'yı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sakaryaspor Bodrum Spor Spor Güncel Haberler

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