Bakan Bak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı Tebrik Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum"