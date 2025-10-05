Haberler

Bakan Bak, Ayhancan Güven'i DTM Şampiyonu Olmasından Dolayı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da kazanan milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i kutladı ve Türk motor sporları için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) birinci olan otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
