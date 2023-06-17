Bakan Bak, Anadolu Efes'i tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yazılı tebrik mesajında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Final serisi boyunca centilmence mücadele ederek basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir final süreci yaşatan iki takımımızı da kutluyorum. Lig tarihinde 16. şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.