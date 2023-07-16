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Bakan Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Spor Haberleri

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi  3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti.Bak paylaşımında, "Harikasının Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Spor

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