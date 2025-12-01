Bakan Bak, 2026 Kış Olimpiyatları'na Kota Elde Eden Sporcuları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni branşında kota elde eden milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında kota alarak, oyunlara katılma hakkı elde eden milli sporcularımız Furkan Akar ve Denis Örs'ü kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz short track branşında ilk kez iki sporcu ile yer alma hakkı kazandı. Dünyanın en iyi 32 sporcusu arasına girerek olimpiyat kotası elde eden sporcularımıza 2026 Kış Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."