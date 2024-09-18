Bakan Aşkın Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Açılışına Katıldı

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Basın ve teşkilat mensupları ile buluşma' programının ardından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtımı ve Açılışı Programı'na katıldı. Bakan Aşık Bak, açılış öncesi ise Erciyes'te kamp yapan Türkiye ve Portekiz U-16 erkek futbol milli takımları arasındaki karşılaşmayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 'Spor A.Ş. modelini' Türkiye geneline yaydıklarını belirten Bak, "Daha önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 'Spor A.Ş. modeli' olarak böyle tesisleri İstanbul'a kazandırmıştık. Oradaki tesislerde binlerce sporcu yetişti ve halen yetişmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi bizim için bir avantaj. Türkiye'nin dört bir yanını modern tesislerle donattık" dedi.

'SPOR TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE BURANIN TANITILMASI LAZIM'

Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinin önemine vurgu yapan Osman Aşkın Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya'yla beraber Türkiye organize ediyor. Avrupa'nın en modern stadyumları bizde. Yine pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şimdi, sporun içinde yeni bir süreç var. Özellikle de spor turizmi. Malumunuz deniz seviyesindeki kamplar için Antalya'ya uygun. Her yıl Antalya'ya kamp yapmaya yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 takım geliyor. Ama yüksek irtifa kampı çok çok önemli. Sezon başlangıcında takımlara yükleme yapmak için tercih edilen bir kamp şekli. O yüzden burası çok işlev kazanacak. Ama spor turizmi çerçevesinde buranın tanıtılması lazım. Çok takımın gelmesi lazım. Otel kapasitesi zaten çevrede oteller var ama tesislere yakın otellerin de kazandırılması çok çok önem arz ediyor" diye konuştu.

'HERKESİ SPOR TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ'

Kayseri'nin spor şehri olduğuna da dikkat çeken Bakan Aşkın Bak, "Kayseri gerçekten kendi işini kendi içinde çözen, spor tesisleri yatırımından tut, sanayisine kadar pek çok şeyi güçlü bir şekilde birlikteliğiyle beraber çözen bir şehrimiz. Biz de bu tesislerde pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları var. Oradan 2032'de yine Avustralya'da olimpiyatlar var. Pek çok olimpiyatlar için binlerce sporcu gelip burada çalışacak. Buralar çok kıymetli yerler. Tanıtımını iyi yapmamız lazım. Biz de bütün federasyonlarımıza, yüksek irtifa kamplarını burada yapması için onları yönlendireceğiz. Onlara bu tesislerde kullanmalarını söyleyip buralara yönlendireceğiz. Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok çok önemli. Bakın içeride çocuklarımızı gördük. Çalışma ortamı oldukça daha da başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz. Milli takımımız burada. U-16 milli takımımız burada turnuva oynuyor. Bu tesisler olmasa bu turnuvayı burada oynayabilir misiniz? Yan yana çim sahalarda turnuva oynuyorlar. Bu yükseklik kampını görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye sporda önemli yatırımlar yaptı. Modern tesisleriyle beraber bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Kayseri burada çok önde. Yapılan tesisler çok çok önde. Biz gençlerimizin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Tesislere çocuklarımızın gelmesini, ailelerin çocukları tesislere getirmesini istiyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Aileler çok memnun. Herkesi spor tesislerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,