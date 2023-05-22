Bakan Akar, Kayserispor ziyareti sırasında Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştürdü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u, cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştürdü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti. Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı. Oyunculara başarı dileklerini ileten Akar, takımın kaptanı Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'a ise bir sürpriz yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar, Yunan futbolcu ile Bakan Panagiotopoulos'u görüştürdü. Bakan Akar, görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da Kayserispor'a başarı dileklerini iletti.Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar" dedi.