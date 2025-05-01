Bahri Vreskala, Avrupa Fair Play Ödülleri'nde Şeref Diploması Aldı

AVRUPA Fair Play Hareketi (EFPM), 2025 yılı Avrupa Fair Play Ödülleri'ni açıklarken, İzmir'de TÜRFAD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala da şeref diplomasına layık görüldü. Jüri üyeleri Danira Bilic (Hırvatistan), Alena Kanova (Slovakya), Rinaldo Orlandi (İtalya) ve Jüri Başkanı Katarina Raczova (Slovakya) tarafından değerlendirilen adaylar arasından ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

Türkiye'ye EFPM'den 4 ödül çıkarken, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala, sporda etik değerlerin önemini vurgulayan çalışmaları dolayısıyla şeref diploması ile onurlandırıldı. Bahri Vreskala'nın başkanı olduğu TÜRFAD İzmir Şubesi, ülkemizde ilk kez uygulanan ve her yıl aralıksız düzenlenen, "İnsanlar Yaşarken Anılır" anma törenini organize ediyor. Kazananların ödülleri, EFPM'nin 16-19 Mayıs tarihlerinde Atina'da yapılacak genel kurulunda düzenlenecek törenle verilecek.