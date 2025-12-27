PFDK'ya sevk edilen hakem apar topar maç kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 11'i üst klasman olmak üzere toplam 42 temsilcinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında istifa eden 33 temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı gönderildi.

PFDK'YA SEVK EDİLEN HAKEM MAÇA ATANDI

T24'ten Uygar Ulusan'ın haberine göre, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan ve Sakaryaspor'un 0-2'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan Sakaryaspor– Manisa FK karşılaşmasında, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman temsilci Ertan Bekar'ın müsabakada "temsilci" olarak atandı. Daha sonra TFF Ertan Bekar'ın yerine maça Eser Kuruoğlu'nu atadı.

57. MADDE NE DİYOR?

"(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan yada dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını yada benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir."