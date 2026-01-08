Haberler

PFDK, 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK'nın kararı, üst klasman gözlemcileri, hakemler ve diğer yetkilileri kapsıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 489 isme 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı.

İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
