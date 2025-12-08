Afyonspor'da bahis depremi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Afyonsporlu 14 oyuncunun da bulunduğu toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bu çerçevede Afyonspor'da forma giyen Abdulkadir Çelik, Alperen Duman, Eray Sürül, Arda Uysal, Furkan Arslan, Gökdeniz Kara, Halef Keklik, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Eren Aktaş, Mehmet Görkem Aras, Ömer Latif Ateş, Uğurkan Cebeli, Utku Büyükköse ve Utkucan Buğra Boğa TFF'nin paylaştığı listede yer aldı. - AFYONKARAHİSAR