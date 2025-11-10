Bahis Operasyonunda Elazığspor'dan 5 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis operasyonunda hakemlerin ardından futbolcular da TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Elazığspor'dan 5 futbolcu listede yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Yapılan sevk raporlarına göre Elazığspor forması giyen; Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Furkan Köse ve Efe Baran Üzüm de listede yer aldı. - ELAZIĞ