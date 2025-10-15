Haberler

Bahçeşehir Koleji, Veolia Towers Hamburg'u 106-85 Yendi

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85'lik skorla mağlup ederek grup maçlarındaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Salon: Inselpark Arena

Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan), Arnau Padros (İspanya)

Veolia Towers Hamburg: Thorpe 17, Grey 6, Reed 17, Perrin 12, Wimberg 12, Stewart 2, Maronka, Mueller 2, Tokoto 4, Edler Davis 5, Community 5, Turudic 3

Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Hale 9, Mitchell 9, Cavanaugh 16, Williams 11, Homesley 21, Koprivica 4, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 3, Ponitka 8, İsmet Akpınar 2, Göktuğ Baş 2

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 58-71

Beş faulle çıkanlar: 35.55 Reed, 38.09 Thorpe (Veolia Towers Hamburg)

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak grubunda ilk sırada yer aldı. Alman ekibi ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
