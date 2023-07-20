Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Bahçeşehir Koleji'nin doğrudan mücadele edeceği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor da eleme maçları oynayacak. Normal sezonda 10 grupta 40 takımın yer alacağı organizasyonda Bahçeşehir Koleji'nin de yer aldığı 13 ekip doğrudan mücadele etme hakkı kazandı. Türkiye'den Manisa Büyükşehir Belediyespor'un da yer aldığı 22 takım elemelerde mücadele edecek. Bu ekiplerden 7'si normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu takımlar dışında Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden 20 takım da yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edebilecek. Bunların içinde organizasyonda yer almayı istemeyen takımların yerine FIBA Avrupa Kupası eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayacak takımlara hak verilecek. Normal sezon ve elemelerin kura çekimi 8 Ağustos Salı günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Balkan (Bulgaristan), ERA Basketball Nymburk (Çekya), Bilbao Basket (İspanya), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa), Niners Chemnitz (Almanya), Arconic-Alba Fehervar (Macaristan), Hapoel Galil Elion (İsrail), ZZ Leiden (Hollanda), PGE Spojnia Stargard, Anwil Wloclawek (Polonya), Sporting CP (Portekiz) ve ABC CSU Sibiu (Romanya) doğrudan normal sezonda mücadele etme hakkı kazandı. Elemelerde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un da bulunduğu 22 takım, 6'sı 3'lü, biri 4'lü olmak üzere 7 grupta 3-5 Ekim'de mücadele edecek.