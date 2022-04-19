Bahçeşehir Koleji, Unahotels Reggio Emilia maçına hazır
FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını tamamladı.
FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-lacivertliler, son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Unipol Arena'da gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde başantrenör Erhan Ernak, takımla kısa süre sohbet etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda maçın taktiksel çalışması yapıldı.
TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmanın rövanşı, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
AA / Süha Gür - Spor