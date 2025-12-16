Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Umana Reyer'e konuk olacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Umana Reyer ile yarın deplasmanda oynayacak. Takım, 3. sırada yer alıyor ve rakibi ile daha önce oynadığı maçı kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. haftasında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palasport Taliercio'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
İtalya temsilcisi Umana Reyer ise, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, bu sezon ligde Umana Reyer ile karşılaştığı ilk maçı sahasında 93-74 kazandı.
Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, haftaya 3. sırada girdi.
Kırmızı-lacivertliler, ligdeki son maçında konuk ettiği Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini 84-72 yendi.