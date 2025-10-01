Haberler

Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'yı Deplasmanda Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 98-90 mağlup ederek sezonun ilk haftasında önemli bir galibiyet elde etti.

Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentindeki BT Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

İkinci çeyrekte baskısını artıran Romanya ekibi, 23 sayı bularak soyunma odasına 45-45 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 71-70 bitirirken Bahçeşehir Koleji dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alarak karşılaşmadan 98-90 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
