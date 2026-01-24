Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u 82-73 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Bahçeşehir Koleji'nin en skorer oyuncusu Flynn olurken, Türk Telekom'da Trifunovic öne çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6

1. Periyot: 16-33

Devre: 42-50

3. Periyot: 57-65

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
