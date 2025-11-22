Haberler

Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 91-77 Mağlup Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Trabzonspor'u 91-77'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Bahçeşehir Koleji'nin oyuncuları etkili performans sergiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 20, İsmet Akpınar 3, Homesley 3, Trevion Williams 17, Balsa Koprivica 6, Hunter Hale 13, Kenan Sipahi 5, Göktüğ Baş 4, Matt Mitchell 3, Cengiz Sarp Coşkun 3, Furkan Haltalı

Başantrenör: Marko Barac

Trabzonspor: Marcquise Reed 21, Royce Hamm 17, Berk Demir 3, Tony Taylor 8, Akwasi Yeboah 2, Tres Tinkle 14, İsmail Cem Ulusoy 7, Dae Dae Grant, Alican Güney, Ege Arar, Karlis Silins 2, Dorukhan Engindeniz 3

Başantrenör: Burak Ernak

1. Periyot: 25-16

Devre: 42-33

3. Periyot: 67-50 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
