Bahçeşehir Koleji, Sporting CP'ye konuk olacak
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, L Grubu ikinci maçında Portekiz'in Sporting CP takımına konuk olacak. Maç, TSİ 22.30'da başlayacak.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçında Bahçeşehir Koleji, L Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Sporting CP takımına konuk olacak.
Başkent Lizbon'daki Pavilhao Joao Rocha Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, ikinci tur ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90, Sporting CP ise Litvanya ekibi Jonava Cbet'i 91-81 mağlup etmişti.