Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

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Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini uzattı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aramıza geçtiğimiz yaz katılan takım kaptanımız Oğuz Savaş'la 2022-2023 sezonunda da beraberiz. Birlikte nice başarılı sezonlara!" ifadeleri yer aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Basketbol Süper Ligi Oğuz Savaş ING Bank Spor Haberler

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