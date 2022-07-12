Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini uzattı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aramıza geçtiğimiz yaz katılan takım kaptanımız Oğuz Savaş'la 2022-2023 sezonunda da beraberiz. Birlikte nice başarılı sezonlara!" ifadeleri yer aldı. AA / Hilmi Sever - Spor Basketbol Süper Ligi Oğuz Savaş ING Bank Spor Haberler

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