Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakibi KK Mornar
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki takım da ilk 2 maçlarında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA / Spor