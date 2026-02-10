Haberler

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Neptunas'a konuk olacak

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda Litvanya'nın Neptunas ekibiyle karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.

Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
