Bahçeşehir Koleji'nde Şehmus Hazer ile Yollar Ayrıldı
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdığını açıkladı. 26 yaşındaki basketbolcuya geçmişteki hizmetleri için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında takıma katılan 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Şehmus Hazer'e hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor