Bahçeşehir Koleji, Mersinspor'u 72-69 ile Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Mersinspor'u 72-69 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Mersinspor ise 2. kez kaybetmiş oldu.
Salon: Sinan Erdemn
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Bahçeşehir Koleji: Flynn 14, Ponitka 12, Williams 6, Göktuğ Baş 4, Hale 10, Homesley, Koprivica 12, Mitchell 8, Furkan Haltalı, İsmet Akpınar 6
Mersinspor: Olaseni 9, Cobbs 11, Saldivar 13, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, Kartal Özmızrak 2, March Jr 4, Cowan 14, Hakan Sayılı 2, Bentil 6
1. Periyot: 19-20
Devre: 40-36
3. Periyot: 53-47
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor