Haberler

Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi 85-67 ile Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen Homesley ve Williams öne çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4

1. Periyot: 26-15

Devre: 51-28

3. Periyot: 65-52

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.