Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi 85-67 ile Geçti
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen Homesley ve Williams öne çıktı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4
1. Periyot: 26-15
Devre: 51-28
3. Periyot: 65-52
