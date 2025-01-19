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Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi'ni 78-72 Yendi

Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi'ni 78-72 Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını 78-72 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tüloğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Egemen Güven 4

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 2

1. Periyot: 16-23

Devre: 36-40

3. Periyot: 50-60

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-72 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
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