Bahçeşehir Koleji, Marko Simonovic ile Yollarını Ayırdı

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Karadağlı oyuncu Marko Simonovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek başarılar diledi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyuncu Marko Simonovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Marko Simonovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marko'ya tüm hizmetleri için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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